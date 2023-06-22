Multiple Buchanan County residents were among the 338 students named to dean’s list at Emory and Henry College for the 2023 Spring semester.
Kylie Blankenship, Alyssa Hagerman and Cade Looney finished their Spring semester at Emory and Henry College with a GPA of 3.6 or higher and was recognized by the school.
Featured Local Savings
Emory and Henry College is located in the Highlands of Virginia and is consistently ranked among the nation's best private liberal arts institutions. Emory has more than 80 academic majors and tracks, including the new Schools of Nursing and Business, and an average class size of 15 students making individualized education a priority. For more information visit ehc.edu.
Dafne Aguilar, Rachel Alatorre, John Allen, Austin Allison, Emma Allison, Johnathan Almany, Juan Alvarez, Patrick Antonelli, Princess Antwi, Leticia Aranyi, Summer Arnold, Edward Arnold, Jackson Arnold, Meg Askew, Robin Austin, Danielle Babcock, Bethany Bare, Kara Barger, Caitlin Barker, Alec Barnard, Haley Barrett, Olivia Basham, Dylan Bassett, Mills Becouvarakis, Anna Beeken, Sara Bender,Nathan Berry, Aloria Best, John Billinis, Madeline Bishop, Cameron Blalock, Kylie Blakenship, Alyceson Blevins, Abby Blevins, Anna Blevins, Katie Bolling, Abigail Bowman, Katie Bradley, Kasey Branch, Ethan Breeding, Joshua Britts, Justin Brown, Gabriel Brown, Maggie Buchanan, Sariah Buchinsky, Garrison Bullock, Elise Buonocore, Anthony Burgess, Kaylianna Cadena, Clay Caldwell, Madison Campbell, Grace Campbell, Rachael Cardwell, Bryan Carter, Hannah Carter, Spencer Carter, Eric Casey, Baylie Charles, Hannah Charles, Emma Charlton, Anna Cheape, Jackson Cheatham, Maria Cheki, Sabina Chernega, Caroline Chichester, Elizabeth Church, William Clark, Bryce Cobler, Olivia Cochrane, Tiffany Collins, Grace Cook, Haleigh Cooper, Marissa Copolo, Stephanie Copolo, Madison Couperthwait, Lillian Cox, Meaghan Croteau, Kirsten Crouch, Jacob Crouse, Cadyn Crouse, Emily Cueto, Bailey Dalton, Katelyn Dancy,Gracie Daniels, Diw Dar, Channah Davidson, Collin Davidson, Justin Day, Samuel Dean, Cami Debusk, Seth DeBusk, Austin Demeritt, Zoe Dewees, Abigail Dillon, Ross Divers, Katharine Dobbs, Emmett Donavan, Molly Doss, Makayla Dowdy, Christian Drummer, Lucy Dunlop, Kendra Durnil, Cobain Edwards, Delaney Eller, Milo Farley, Rebecca Finley, Riley Firebaugh, Michaela Fiscus, Patrick Fletcher, Daniel Flores, Dalton Fore, Neil M. Fredericksen, Neil J. Fredericksen, Briah Frisbee, Timothy Frye, Jacob Gay, Trent Gehringer, Paige Gelenski, Kathryn Glance, Matthew Gocke, MacKenzie Graham, Kevin Grau Rodriguez, Emily Greene, James Grimshaw, Elizabeth Gurshpun, Alyssa Hagerman, Paige Halcrow, Jacob Hall, Kaitlin Hall, Lydia Hamilton, William Hamlin, Amy Harris, Olyssa Harris, Kady Harris, Ashlyn Harris, Adrienne Harris, Ryland Harrison, Kelly Harvel, Arianna Hawkins, Olivia Haynes, Peyton Helscher, Thomas Henzey, Brianne Hess, Clark Hey, Tristan Hicks, Ariana Hidalgo, Camille Hoad, Chelsi Hodges, Henry Holcombe, Emily Hollandsworth, Yazmine Homes, Derek Holy, Tyx Hood, Miranda Howard, Cody Hubbard, Peerapol Huangching, Shelby Hughes, Alexis Humbert, Madeline Hummel, Stepanie Huntoon, Karrah James, Aubin Jefferson, Destinee Johnson, Riley Jonak, Grace Jonas. Camden Jones, Amari Jones, Hunter Jones, Ashlee Jordan, Kristen Joyner, Nickolas Kalafut, Sierra Kayea, Karlijin Keuters, Bailey King, Matthew Kinkead, Shina Kintu, Huner Kirkpatrick, Matthew Klapak, Marshall Klug, Amanda Koeppe, Jillian Koler, David Lambert, Tyler Lau, Christopher Lee, Kirsten Lefler, Hermella Legesse, Amelia Linford, Brenna Looney, Cade Looney, Delaney Love, Kendall Madison, Katherine Magette, Macy McClellan, Madison McConnell, Lucas McCraw, Mikayala McCray, Brandon McGuire, Elise McKinney, Zachary McRae, Jett McReynolds, Hannah Medley, Easton Medley, Derian Melhuish, Tristan Miller, Madison Mitchell, Aquilino Montiel, Shylan Moore, Amelia Moore, Bailey Moore, Jacob Morgan, Darrius Morrison, Brooklyn Mullins, Cade Mullins, Jacob Nester, El Newman, Alayna Nicosia, Shamiyeh Noel, Taylor Odham, Hayden Oglesby, Jhon Ojeda, Rebecca Olivieri, Madison Osborne, Hollie Osborne, Baylor Padgett, Tizianna Palumbo, Kartik Parhar, Jasmine Parrish-Moretti, Caleb Patton, Ann Perdue, Alison Peters, Bendsondy Pierre, Carlos Pineda-Lopez, Laurel Pollock, Kate Prager, Mark Pratt, Conner Pratt, Lina Prillaman, Max, Puckett, Kiera Pugalee, Madeline Quiroga, Baylee Reasor, Kaylee Rector, Madison Reeser, Molly Reeves, Beh Reh, Adriana Rehg, Elizabeth Reichert Powell, Rachel Reimer, Ava Reynolds, Madison Ricketts, Tyler Riley, Hayley Ritter, Rachel Ritter, Thomas Roberts, Lindy Robins, Matt Rooks, Christian Ross, Elizabeth Russell, Jay Ruttenberg, Maha Saidahmed, Benjamin Salerno, Emma Santoro, Ryley Sawyer, Emily Scaggs, Christian Schmidt, Grace Schubert, Linus Scotchmere, Louis Scott, Owen Seymour, Kinsey Shankles, Kailtin Shockley, Morgan Silvis, Emily Smelcer, Jeffrey Smith, Sierra Smith, Grace Sorochen, Justine South, Mackenzie Sowards-Barnett, Ryan Spangler, Charles Stanley, Kyra Stinson-Wesley, Lindsey Stone, Abigail Street, Julia Street, Olivia Strouth, Drew Sturgill, Juheon Suh, Carlee Sullins, Hannah Sutton, John Swarbrick, Jackson Tattam, Tyrique Taylor, Lydia Taylor, Amelia Terry, Lorelai Thomas, Sarah Thomas, Ava Thomas, Emily Thompson, Sarah Tiller, Samuel Tindall, Maia Tisdel, Kathryn Tomlin, Alexander Trexell, Rachel Turner, Damien Utt, Leah VandenBerg, Thomas Vanhoozer, Adam Varner, Ryan Vaughan, Antonia Washington, Genta Watabe, Laken Waugh, Caera Weiss, Russ Wells, Nicholas Weger, Jonathan Weger, Kayla Weston, Sarah Wheliss, Caitlyn Whittaker, Jasmine Wiles, Maggie Williams, Mackenzie Williams, Abigail Williamson, Maria Ester Wilson, Blake Wilson, Hayley Wolfe, Ryan Woodlee, Jennings Woods, Paige Woodworth, Avery Word, Samantha Worthy, Wyatt Wright, Haynae Wright, Breanna Yarber, Olivia Yates, Christian Yeates, Zedrick Yeboah and Alexa Zorbas.