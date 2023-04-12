Glade Elementary announces third quarter honor roll Webster Echo Apr 12, 2023 5 hrs ago Comments Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Glade Elementary School has released their third quarter honor roll.Honor Roll grades 3-6 Featured Local Savings Adams, Addilyn BrookAdkins, Isabella DanyellAdkison, Sydney RoseBarnhouse, Bentley GaugeBean, Zoey KendraBeckett, Alexus DawnBeekley, NicholasBostic, Jordyn RaeBragg, Floyd ZyrckleBragg, Jaxen GraeBrown, Bristol JoleneBrown, Lily MarieCanada, Angelique MarieCarpenter, Isabella AutumnCarpenter, Johnathan WesleyChapman, Lawson JacksonClay, Carlena Anna JaneCriss, Carlie JuneCutlip, Malori JoDavis, Jack HenryDunigan, Bryson RyanDurham, Avery AnnEpps, Thomas AadonGarland, Gabriel IsaacGillespie, Daisy JewellGreene, Havannah NoelleHacker, Easton AveryHagerman, Caylee RaelynnHall, Brentlee MHall, Carter SamuelHoke, Addalynn MarieHouse, Daniel LeeJarvis, Zackary PaulJohns, CodyKomorowski, Jaclyn AnnKyer, Brooke LanaeLamb, Wyatt LLawson, Asher GrayLobban, Ivylynn ElizabethLough, Raylea RainMcCartney, Seth NathanielMcCourt, Edgar FreemanMetz, Emma GraceMiller, Gunnar DaleMorris, Ava RoslynMorris, Shelby Ann MarieNarraway, Avari MaeNarraway, Calah RosePeyatt, Serenity SuePrater, Liam BlainePrior, BellaRay, Riley JoelRhodes, Jaylee AnnabellaRhodes, Keesha MarieRiffle, Baylee ClaireSanson, Allena FaithSanson, Jersey TaylinSelman, Charley AdelleSelman, Daniel ShawnShort, Elena MayShort, Macy MaeSims, Liam IsaacSmalley, Bentli DavidSmallwood, Jeremy ToddSmith, Kenzley BrookeSnyder, Asha GraceSnyder, Lelia TatumSnyder, Nathaniel ColsonStanley, Kinley ShayTharp, Keegan ScottTharp, Macy GraceVarner, LeannVarney, Ridgely EdwardWamsley, Tucker GrantWestfall, Spencer CameronWhite, Sofia MarieWilliams, Braxton ScottWilliams, Paisley ShyanneWilliams, Riley MarieWise, William BrysonZeller, Elecia Lea Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Top 3 Glade Elementary announces third quarter honor roll Grundy’s Elswick and Mountain Mission’s Chacha take home victories in the prestigious Judy Thomas Invitational Southwest Virginia legends McClung and Dean making news Latest e-Edition The Virginia Mountaineer To view our latest e-Edition click the image on the left. Stocks Market Data by TradingView