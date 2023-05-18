East Ridge High School KY, will hold commencement ceremonies for the Class of 2023 on May 23 at 6 p.m. inside the East Ridge gymnasium.

This year’s co-valedictorians are Gavin Cantrell, Holly Freeman, Lakyn Coleman, Pamela Gommels and Zachary Mason. Salutatorian for this year’s class is Katelyn Abshire

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