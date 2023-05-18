East Ridge High School KY, will hold commencement ceremonies for the Class of 2023 on May 23 at 6 p.m. inside the East Ridge gymnasium.
This year’s co-valedictorians are Gavin Cantrell, Holly Freeman, Lakyn Coleman, Pamela Gommels and Zachary Mason. Salutatorian for this year’s class is Katelyn Abshire
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Members of the Eastridge High School graduating Class of 2023 include Katelyn M. Abshire, Emily P. Adkins, Destiny N. Akers, Tamra R. Akers, Ashlynn Grace Anderson, Adam M. Baker, Alexis L. Bartley, Anthony L. Bartley, Megan Sierra Bartley, Karen Bevins, Kolin R. Blackburn, Chase W. Branscum, Dylan A. Burdine, Emily G. Butche, Gavin Cantrell, Ashley Lona Casey, Samantha H. Casey, Dalton Guylar Caudill, Eric S. Cavins, Austin Brayden Chaney, Emaily Natasha Chaney, Logan Chaney, Connor C. Clevinger, Brianna N. Coleman, Chance R. Coleman, Harley Neale Coleman, Kaylee Coco Coleman, Kierstin J. Coleman, Lakyn Kara Coleman, Gage A. Colley, Faith Lanay Combs, Steven M. Compton II, Emily Lauren Conley, Michael Gage Cure, Brittany Danielle Damron, Carissa P. Darnell, Caleb T. Dotson, Kirsten LeAnn Easterling, Haleigh Grace Elswick, Gloria A. Erwin, Holly B. Freeman, Bayleigh Jo Marie Fuller, Kyle Gibson, Kaitlyn E. Goff, Pamela Leigh Gommels, Gracie L. Gortney, Kristoffer T. Gortney, Kadin Hackney, Brayden T. Hall, Cody R. Hamilton, Morgan E. Hamilton, Daniel Hess, Kyle W. Hess, Logan J. Hess, Nicholas Todd Hess, Landon G. Holbrooks, Bradley C. Howell, Garrin D. Hughes, Madison A. Hunt, John Landon Hurley, Charles Randle Johnson, Seth Matthew Johnson, Braxton D. Kendrick, Joseph Brady Kendrick, Maggie A. Kendrick, Tayler Lawson, Nathaniel T. Lewis, Caden Douglas Little, Logan R. Lockhart, Lauren Grace Mann, Zachary Ryan L.D. Mason, Elizabeth Marie Lasha May, Brady D. Miller, Caleb A. Morgan, Jayla Brooke Moses, Gabriel H. Mullins, Christopher R. Newsome, Alexander R. Oney, Christopher Oney, Ethan Rayce Owens, Hannah Beth Pierce, Jasmine B. Pinion, Leonard D. Pinion Jr., Kenneth Dalton Potter, Ashton K. Prater, Terence L. Quesenberry, Amelia G. Ramey, Tessa G. Ramey, Alivia Madyson Ratliff, Jacob Don Ratliff, Jericha Teneil Ratliff, Lauren B. Ratliff, Latia Lashae Reynolds, Olivia Rhinesmith, Gavin L. Riley, Hayden Rae Robinett, Matison S. Robinson, Connor D. Rowe, Triston D. Rowe, Hannah Ciara- Bleu Sanders, Lisa Lynn Sanders, Timothy Lee Sawyers, Abigail Cheyenne Simpson, Jacob I. Slone, Priscilla Lynn Slone, Christopher A. Smallwood, Ethan Spears, Hevin Nicole Faith Spears, Braxton Chase Stanley, Ladawna F. Stewart, Katelyn J. Stiltner, Sarah Elizabeth Stiltner, Torri M. Stiltner, Jazmine D. Tackett, Jeremiah Dalton Thacker, Alyssa Jane Thompson, Keghan J. Thompson, Emma K. Varney, Tanya Ray Wallace, Trenton C. Weir, Robert L. Williams, Zoey McKenzie Williams and Summer R. Wilson.